В немецком правительстве встали на защиту денежной помощи для украинских беженцев
Уполномоченный немецкого правительства по вопросам интеграции беженцев на рынке труда Даниэль Терценбах выступил в защиту денежной помощи для украинских беженцев.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.
"Это было политическое решение – включить беженцев из Украины в базовую систему социального обеспечения", – сказал Терценбах.
Он считает это правильным решением.
Напомним, в последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал сотни тысяч украинцев, которые нашли приют в стране, устроиться на работу.
С июня 2022 года беженцы из Украины могут получать базовые социальные выплаты (сейчас это помощь гражданам) в Германии – вместо меньших выплат, предусмотренных Законом о помощи искателям убежища. Об этом тогда договорились федеральное и земельные правительства.