В немецком правительстве встали на защиту денежной помощи для украинских беженцев

Уполномоченный немецкого правительства по вопросам интеграции беженцев на рынке труда Даниэль Терценбах выступил в защиту денежной помощи для украинских беженцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Это было политическое решение – включить беженцев из Украины в базовую систему социального обеспечения", – сказал Терценбах.

Он считает это правильным решением.

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Напомним, в последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал сотни тысяч украинцев, которые нашли приют в стране, устроиться на работу.

С июня 2022 года беженцы из Украины могут получать базовые социальные выплаты (сейчас это помощь гражданам) в Германии – вместо меньших выплат, предусмотренных Законом о помощи искателям убежища. Об этом тогда договорились федеральное и земельные правительства.