Шольц: Ще більше українських біженців в Німеччині мають знайти роботу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає сотні тисяч українців, які знайшли притулок в країні, влаштуватися на роботу.

Заяву німецького канцлера наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Під час діалогу з жителями міста Тельтов Шольц зазначив, що, на його думку, багато українців, які отримують підтримку в Німеччині, повинні працювати.

За його словами, число українців, які вже мають роботу, зросло до більш ніж 200 тисяч завдяки урядовій програмі Jobturbo.

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"Але було ще кілька сотень тисяч, якщо можна так висловитися. Ось чому я хотів би, щоб робота була виконана".

Шольц також поклав відповідальність на федеральні землі та роботодавців.

Про скорочення допомоги біженцям із України в німецькому політикумі говорять уже кілька місяців представники як партій федеральної коаліції, так і опозиції.

Федеральний уряд Німеччини вже розробив суворіші правила, щоб заохотити більше одержувачів соціальних виплат – не лише українців – до роботи. Серед іншого, відмову від роботи та нелегальне працевлаштування пропонують карати скороченням допомоги.

Крім того, нині в Берліні обговорюють подальшу військову допомогу Україні на тлі проблем із бюджетом, детальніше про це – в статті "ЄвроПравди".