Шольц: Ще більше українських біженців в Німеччині мають знайти роботу
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає сотні тисяч українців, які знайшли притулок в країні, влаштуватися на роботу.
Заяву німецького канцлера наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".
Під час діалогу з жителями міста Тельтов Шольц зазначив, що, на його думку, багато українців, які отримують підтримку в Німеччині, повинні працювати.
За його словами, число українців, які вже мають роботу, зросло до більш ніж 200 тисяч завдяки урядовій програмі Jobturbo.
"Але було ще кілька сотень тисяч, якщо можна так висловитися. Ось чому я хотів би, щоб робота була виконана".
Шольц також поклав відповідальність на федеральні землі та роботодавців.
Про скорочення допомоги біженцям із України в німецькому політикумі говорять уже кілька місяців представники як партій федеральної коаліції, так і опозиції.
Федеральний уряд Німеччини вже розробив суворіші правила, щоб заохотити більше одержувачів соціальних виплат – не лише українців – до роботи. Серед іншого, відмову від роботи та нелегальне працевлаштування пропонують карати скороченням допомоги.
Крім того, нині в Берліні обговорюють подальшу військову допомогу Україні на тлі проблем із бюджетом, детальніше про це – в статті "ЄвроПравди".