Сейм Латвії затвердив заборону на використання російської мови в банкоматах

У четвер в остаточному читанні Сейм Латвії ухвалив поправки до Закону про кредитні установи, що передбачають заборону на використання в банкоматах латвійських комерційних банків російської мови.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Надалі банкомати мають бути налаштовані на латиську мову (включно з латгальською). Також вони можуть бути налаштовані на офіційні мови країн-членів Європейського Союзу (ЄС) та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) або країн-кандидатів.

Ці поправки, як стверджується, забезпечать доступність готівки для жителів на всій території Латвії.

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Поправки також передбачають мінімальні вимоги, щоб клієнт кредитної установи міг зняти готівку зі свого рахунку.

23% повсякденних платежів – готівка. Повинна бути забезпечена можливість зняти гроші

У Латвії безготівкові розрахунки дедалі більше використовуються як основний спосіб платежів. Однак, незважаючи на зростання безготівкових розрахунків, готівка залишається актуальною. Згідно з даними опитування Банку Латвії "Платіжний радар", у лютому 2024 року готівкові платежі становили в середньому 23% від повсякденних платежів.

Раніше латвійська урядова коаліція погодила ухвалення закону, який обмежить можливості громадян Росії купувати землю в Латвії.

А у червні латвійський Сейм ухвалив поправки до Імміграційного кодексу, які передбачають, що кілька тисяч росіян, які проживають у Латвії, будуть зобов'язані складати іспит з латиської мови, щоб зберегти право на проживання в країні.