Сейм Латвии утвердил запрет на использование русского языка в банкоматах

В четверг в окончательном чтении Сейм Латвии принял поправки к Закону о кредитных учреждениях, предусматривающие запрет на использование в банкоматах латвийских коммерческих банков русского языка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

В дальнейшем банкоматы должны быть настроены на латышский язык (включая латгальский). Также они могут быть настроены на официальные языки стран-членов Европейского Союза (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или стран-кандидатов.

Эти поправки, как утверждается, обеспечат доступность наличных денег для жителей на всей территории Латвии.

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Поправки также предусматривают минимальные требования, чтобы клиент кредитного учреждения мог снять наличные со своего счета.

23% повседневных платежей – наличные. Должна быть обеспечена возможность снять деньги

В Латвии безналичные расчеты все больше используются как основной способ платежей. Однако, несмотря на рост безналичных расчетов, наличные остаются актуальными. Согласно данным опроса Банка Латвии "Платежный радар", в феврале 2024 года наличные платежи составляли в среднем 23% от повседневных платежей.

Ранее латвийская правительственная коалиция согласовала принятие закона, который ограничит возможности граждан России покупать землю в Латвии.

А в июне латвийский Сейм принял поправки в Иммиграционный кодекс, которые предусматривают, что несколько тысяч россиян, проживающих в Латвии, будут обязаны сдавать экзамен по латышскому языку, чтобы сохранить право на проживание в стране.