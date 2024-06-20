У Латвії ще кілька тисяч росіян зобов'яжуть складати іспит з латиської мови

Латвійський Сейм у четвер, 20 червня, ухвалив поправки до Імміграційного кодексу, які передбачають, що кілька тисяч росіян, які проживають у Латвії, будуть зобов'язані складати іспит з латиської мови, щоб зберегти право на проживання в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За затвердження відповідних поправок в остаточному третьому читанні проголосували 82 депутати, 10 виступили проти, ще шестеро не голосували.

Нові правила поширюватимуться на росіян, які оформляли постійну посвідку на проживання за законом "Про в'їзд і перебування в Латвійській Республіці іноземців та осіб без громадянства", який втратив чинність. Їхня кількість становить близько п'яти тисяч осіб.

Реклама:

Управління у справах громадянства та міграції зазначає, що громадяни віком понад 75 років будуть звільнені від складання іспиту.

На те, що ці люди отримали переваги порівняно з тими громадянами РФ, які змушені складати держмову, 15 лютого цього року у своєму вироку вказав Конституційний суд Латвії.

У січні стало відомо, що Латвія може видворити 1 167 громадян Росії, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання посвідки на проживання в країні.

Наприкінці травня управління у справах громадянства і міграції Латвії видало 34 розпорядження про виїзд громадянам Росії, які не виконали вимоги поправок до Закону про імміграцію і не подали документи для отримання посвідки на проживання у Латвії.