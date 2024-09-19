У Ризі пройдуть навчання з евакуації мешканців

У рамках навчань з державної оборони Namejs 2024 з 20 вересня до 21 вересня Ризький муніципальний Департамент цивільної оборони та оперативної інформації (CAOIP) спільно з різними службами проведе практичне тренування процесу евакуації та розміщення мешканців в укриттях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Рига веде комплексну роботу з підготовки столиці та її жителів до цивільних і воєнних криз, розповіла віцемер латвійської столиці Лінда Озола. "Найближчими місяцями наші зусилля стануть помітнішими в міському середовищі. Розпочнеться робота з маркування безпечних притулків та їхньої готовності прийняти людей у надзвичайних ситуаціях. Ці навчання з евакуації дадуть нам важливий досвід для подальшого вдосконалення наших процесів у цивільному захисті", – зазначила віцемер.

Під час проведення всеосяжних державних оборонних навчань Namejs 2024 муніципалітет на практиці протестує свої можливості та алгоритми дій для повної евакуації мешканців із конкретних територій.

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Так, сценарій у рамках навчань передбачає евакуацію мешканців двох районів автобусами Rīgas satiksme з кожного боку Даугави, із собою жителі мають взяти "72-годинний" аварійний рюкзак. Евакуйованих доправлять у пункти розміщення, де буде забезпечено базові потреби – притулок, спальні місця, вода, їжа тощо.

"У рамках навчань буде організовано безпечний збір, транспортування та розміщення евакуйованих у пунктах тимчасового притулку. Навчання триватимуть 24 години, у них будуть задіяні волонтери та матеріально-технічні засоби CAOIP, а також різні муніципальні структури. Подібні навчання мають велике значення для зміцнення стійкості суспільства", – зазначив керівник Департаменту цивільної оборони Гінтс Рейнсонс.

У пунктах розміщення тестуватиметься здатність людей діяти в надзвичайних ситуаціях і виконувати заходи, пов'язані з цивільним захистом. Наприклад, підготовка та розміщення мішків із піском біля вікон будівель, обклеювання вікон скотчем, приготування їжі в польових умовах, ночівля з використанням тимчасового обладнання для розміщення, а також дотримання внутрішніх правил перебування в сховищах і реальне виконання програми навчань. Після завершення навчань евакуйованих доставлять назад у вихідні пункти.

Нагадаємо, міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте оголосила, що до початку жовтня в країні буде розроблено національний план масової евакуації.