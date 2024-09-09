МВС Литви: Країна підготує загальнонаціональний план евакуації через війну Росії

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте оголосила, що до початку жовтня в країні буде розроблено національний план масової евакуації.

Її слова цитує видання LRT, передає "Європейська правда".

Білотайте вважає, що наразі країна повинна мати план евакуації населення національного масштабу, а також бути готовою його реалізувати.

"У кожного самоврядування є свій план евакуації, але очевидно, що ми повинні мати план національного масштабу і бути готовими до його реалізації", – сказала вона

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Очільниця МВС Литви підкреслила, що через кібератаки безпека населення стала пріоритетним питанням. Вона акцентувала, що наразі цивільний захист актуальний як ніколи.

"Війна проти України триває, країни нашого регіону зазнають гібридних і дезінформаційних атак, а диверсії – це наша нова реальність. Важливо зазначити, що ми перебуваємо на передовій позиції, тому сьогодні цивільний захист став пріоритетом", – пояснила посадовиця.

Також за її словами, недостатньо зміцнювати цивільний захист на національному рівні, тому було вирішено працювати разом з іншими країнами Балтії, а також країни подаватимуть заявки на фінансування з боку Європейського Союзу.

"Ми повинні координувати наші зусилля на регіональному та європейському рівні. Це дорого, але важливо об'єднати наші можливості та отримати підтримку від ЄС. Ми закликаємо провести оцінку ризиків, щоб краще зрозуміти загрози й посилити заходи захисту населення", – заявила міністерка.

Як відомо, у червні уряд Німеччини розробив новий план у разі війни на тлі загрози з боку Росії.

Повідомляли, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс дорікнув союзникам по НАТО, чия бездіяльність, за його словами, призвела до безперешкодного падіння російських засобів атаки на території країн Альянсу.