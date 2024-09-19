В Риге пройдут учения по эвакуации жителей

В рамках учений по государственной обороне Namejs 2024 с 20 сентября по 21 сентября Рижский муниципальный Департамент гражданской обороны и оперативной информации (CAOIP) совместно с различными службами проведет практическую тренировку процесса эвакуации и размещения жителей в укрытиях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Рига ведет комплексную работу по подготовке столицы и ее жителей к гражданским и военным кризисам, рассказала вице-мэр латвийской столицы Линда Озола. "В ближайшие месяцы наши усилия станут более заметными в городской среде. Начнется работа по маркировке безопасных убежищ и их готовности принять людей в чрезвычайных ситуациях. Эти учения по эвакуации дадут нам важный опыт для дальнейшего совершенствования наших процессов в гражданской защите", – отметила вице-мэр.

Во время проведения всеобъемлющих государственных оборонных учений Namejs 2024 муниципалитет на практике протестирует свои возможности и алгоритмы действий для полной эвакуации жителей из конкретных территорий.

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Так, сценарий в рамках учений предусматривает эвакуацию жителей двух районов автобусами Rīgas satiksme с каждой стороны Даугавы, с собой жители должны взять "72-часовой" аварийный рюкзак. Эвакуированных доставят в пункты размещения, где будут обеспечены базовые потребности – убежище, спальные места, вода, еда и т.д.

"В рамках учений будет организован безопасный сбор, транспортировка и размещение эвакуированных в пунктах временного убежища. Учения продлятся 24 часа, в них будут задействованы волонтеры и материально-технические средства CAOIP, а также различные муниципальные структуры. Подобные учения имеют большое значение для укрепления устойчивости общества", – отметил руководитель Департамента гражданской обороны Гинтс Рейнсонс.

В пунктах размещения будет тестироваться способность людей действовать в чрезвычайных ситуациях и выполнять мероприятия, связанные с гражданской защитой. Например, подготовка и размещение мешков с песком возле окон зданий, оклейка окон скотчем, приготовление пищи в полевых условиях, ночевка с использованием временного оборудования для размещения, а также соблюдение внутренних правил пребывания в убежищах и реальное выполнение программы учений. После завершения учений эвакуированных доставят обратно в исходные пункты.

Напомним, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила, что до начала октября в стране будет разработан национальный план массовой эвакуации.