Лідер німецьких ультраправих вимагає зміни політики після перемоги в Тюрингії
Одразу після оприлюднення результатів у неділю ввечері співголова ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупалла посилив тиск на інші партії з метою зміни політики.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.
"Ясно одне: воля виборців полягає в тому, що політика повинна змінитися", – сказав він в інтерв'ю громадському мовнику ZDF.
"У нас є чіткий мандат на управління в Тюрингії", – сказав він.
Головною вимогою "АдН" є зміна імміграційної політики. Партія провела кампанію із закликом до масової депортації біженців з Німеччини.
Однак, незважаючи на успіх на виборах, "АдН", швидше за все, залишиться в опозиції. Це пов'язано з тим, що всі інші партії виключили будь-яку пряму співпрацю з нею.
"Ми – партія номер один у Тюрингії", – заявив лідер тюринзької "АдН" Бйорн Гьоке в інтерв'ю громадському мовнику ARD. Він сказав, що його партія проаналізує результати, а потім звернеться до можливих партнерів по коаліції.
Однак, з "АдН" чи без неї, створення коаліції буде складним як у Тюрингії, так і в Саксонії.
У своїй першій реакції на земельні вибори канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до формування "стабільних урядів без правих екстремістів".
За попередніми даними виборчої комісії, "Альтернатива для Німеччини" здобула 32,8% голосів і вперше в історії перемогла на земельних виборах. Її наближчий суперник – ХДС – набрав лише 23,6%.
У Саксонії незначну перевагу здобув ХДС з 31,9%, АдН друга з 30,6%.
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