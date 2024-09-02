Лідер німецьких ультраправих вимагає зміни політики після перемоги в Тюрингії

Одразу після оприлюднення результатів у неділю ввечері співголова ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупалла посилив тиск на інші партії з метою зміни політики.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Ясно одне: воля виборців полягає в тому, що політика повинна змінитися", – сказав він в інтерв'ю громадському мовнику ZDF.

"У нас є чіткий мандат на управління в Тюрингії", – сказав він.

Реклама:

Головною вимогою "АдН" є зміна імміграційної політики. Партія провела кампанію із закликом до масової депортації біженців з Німеччини.

Однак, незважаючи на успіх на виборах, "АдН", швидше за все, залишиться в опозиції. Це пов'язано з тим, що всі інші партії виключили будь-яку пряму співпрацю з нею.

"Ми – партія номер один у Тюрингії", – заявив лідер тюринзької "АдН" Бйорн Гьоке в інтерв'ю громадському мовнику ARD. Він сказав, що його партія проаналізує результати, а потім звернеться до можливих партнерів по коаліції.

Однак, з "АдН" чи без неї, створення коаліції буде складним як у Тюрингії, так і в Саксонії.

У своїй першій реакції на земельні вибори канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до формування "стабільних урядів без правих екстремістів".

За попередніми даними виборчої комісії, "Альтернатива для Німеччини" здобула 32,8% голосів і вперше в історії перемогла на земельних виборах. Її наближчий суперник – ХДС – набрав лише 23,6%.

У Саксонії незначну перевагу здобув ХДС з 31,9%, АдН друга з 30,6%.

Читайте більше про важливі вибори в східних німецьких землях, які можуть мати наслідки для України