Шольц закликав сформувати уряди без правих екстремістів після земельних виборів у Німеччині

У своїй першій реакції на земельні вибори канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до формування "стабільних урядів без правих екстремістів".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Канцлер Олаф Шольц назвав результати земельних виборів "гіркими" і закликав партії в Саксонії і Тюрингії створювати альянси без "Альтернативи для Німеччини".

"Всі демократичні партії зараз покликані сформувати стабільні уряди без правих екстремістів", – сказав Шольц.

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Результати "АдН" в Саксонії і Тюрингії викликають у нього занепокоєння. "Наша країна не може і не повинна до цього звикати. "АдН" завдає шкоди Німеччині. Вона послаблює економіку, розділяє суспільство і руйнує репутацію нашої країни", – підкреслив Шольц.

Водночас соціал-демократ високо оцінив згуртованість його власної СДПН. "Результати недільних виборів гіркі – і для нас також. Тим не менш, СДПН тримається разом", – підкреслив він. Вони разом провели хорошу і чітку виборчу кампанію. "Це було того варте, тому що похмурі прогнози щодо СДПН не справдилися", – сказав він. Це свідчить про те, що боротьба того варта, підкреслив Шольц.

"Тепер мова йде про постійну боротьбу за все більше і більше схвалення", – додав він. Шольц подякував агітаторам СДПН і головним кандидатам Петрі Кепінг (Саксонія) і Георгу Майєру (Тюрингія).

Раніше генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт підкреслив, що уряд і канцлер повинні краще і більше пояснювати політику. Канцлер є головою уряду, і він найбільше ототожнюється з тим, як люди відчувають управління з Берліна, сказав Кюнерт в ефірі телеканалу ZDF.

За результатами виборів у Саксонії і Тюрингії, партія Шольца набирає 7 і 6% відповідно.

За попередніми даними виборчої комісії, "Альтернатива для Німеччини" здобула 32,8% голосів і вперше в історії перемогла на земельних виборах. Її найближчий суперник – ХДС – набрав лише 23,6%.

У Саксонії незначну перевагу здобув ХДС з 31,9%, АдН друга з 30,6%.

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