Лидер немецких ультраправых требует изменения политики после победы в Тюрингии

Сразу после обнародования результатов в воскресенье вечером сопредседатель ультраправой "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла усилил давление на другие партии с целью изменения политики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Ясно одно: воля избирателей заключается в том, что политика должна измениться", – сказал он в интервью общественному вещателю ZDF.

"У нас есть четкий мандат на управление в Тюрингии", – сказал он.

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Главным требованием "АдН" является изменение иммиграционной политики. Партия провела кампанию с призывом к массовой депортации беженцев из Германии.

Однако, несмотря на успех на выборах, "АдГ", скорее всего, останется в оппозиции. Это связано с тем, что все остальные партии исключили любое прямое сотрудничество с ней.

"Мы – партия номер один в Тюрингии", – заявил лидер тюрингской „АдГ" Бьорн Гёке в интервью общественному вещателю ARD. Он сказал, что его партия проанализирует результаты, а затем обратится к возможным партнерам по коалиции.

Однако, с "АдГ" или без нее, создание коалиции будет сложным как в Тюрингии, так и в Саксонии.

В своей первой реакции на земельные выборы канцлер Германии Олаф Шольц призвал к формированию "стабильных правительств без правых экстремистов".

По предварительным данным избирательной комиссии, "Альтернатива для Германии" получила 32,8% голосов и впервые в истории победила на земельных выборах. Ее ближайший соперник – ХДС – набрал лишь 23,6%.

В Саксонии незначительное преимущество получил ХДС с 31,9%, АдГ вторая с 30,6%.

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