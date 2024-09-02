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Міністр оборони Фінляндії пояснив необхідність заборони на угоди з нерухомістю для росіян

Новини — Понеділок, 2 вересня 2024, 11:39 — Іванна Костіна

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен вранці, 2 вересня, заявив про плани ввести заборону на операції з нерухомістю для росіян і навів відповідні аргументи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Заборону пояснюють інтересами національної безпеки.

"Відтоді як Росія вторглася в Україну понад два роки тому, в усій Європі лунають заклики до посилення контролю за угодами з нерухомістю", – сказав фінський міністр на пресконференції.

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"Це необхідно для того, щоб запобігти ворожому впливу на Фінляндію зараз і в довгостроковій перспективі", – продовжив він.

При цьому очільник Міноборони Фінляндії зазначив, що заборона не стосуватиметься людей із паспортами Росії та Фінляндії, а також осіб із фінськими дозволами на проживання, які постійно проживають у Фінляндії.

"Законопроєкт зачіпає основні права людини, і конституційний комітет обов'язково зважить баланс між основними правами і національною безпекою", – резюмував Хяккянен.

За попереднього уряду вводити повну заборону на операції з нерухомістю не рекомендували. Зараз ситуація з безпекою змінилася, вважає він.

"Росія стала активніше використовувати різні засоби широкого впливу, такі як саботаж, вплив на критично важливу інфраструктуру, різні види корпоративної власності, і нерухомість є частиною цієї палітри", – наголосив Хяккянен.

За оцінками міністра, наразі у Фінляндії налічується близько 3 500 об'єктів нерухомості, що належать росіянам.

У самому тексті законопроєкту Росія не згадується, але позначено два критерії для повної заборони угод із нерухомістю.

"Якщо Рада Європейського Союзу заявляє, що країна веде загарбницьку війну і порушує суверенітет іншої держави і водночас може становити загрозу національній безпеці Фінляндії. Тобто на практиці це має бути країна-сусід", – уточнив Хяккянен.

Наразі розробляється ще один законопроєкт, у рамках якого вивчається, як запобігти орендній діяльності росіян та іншим операціям через підставних осіб у сфері нерухомості.

Цього року у Фінляндії було заблоковано три угоди з нерухомістю за участю російських покупців.

Законопроєкт про заборону угод із нерухомістю готували в Міноборони протягом літа. Зараз його передадуть на оцінку експертів. За словами Хяккянена, законопроєкт представлять у парламенті до кінця року.

Нагадаємо, що у Фінляндії ще з 2020 року для купівлі нерухомості іноземцями потрібне схвалення Міністерства оборони.

Міністерство оборони Фінляндії обґрунтовує негативні рішення про дозвіл на купівлю нерухомості, серед іншого, загрозами національній обороні чи захисту територіальної цілісності.

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Фінляндія
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