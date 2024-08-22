Уряд Фінляндії ініціює повну заборону на купівлю нерухомості росіянами

Міністерство оборони Фінляндії завершило розробку законопроєкту, який пропонує повністю заборонити операції з нерухомістю в країні для російських громадян та юросіб.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Iltalehti, про це заявив голова фінського Міноборони Антті Хяккянен.

Як пояснив Хяккянен, купівля нерухомості у Фінляндії є частиною спроб Росії вплинути на фінську владу, а її заборона також виправдана з огляду на повномасштабну російську агресію проти України.

"Ми підготували законопроєкт про повну заборону на операції з російською нерухомістю. Як виняток, громадянам Росії, які проживають у Фінляндії з посвідкою на постійне проживання, буде дозволено купувати нерухомість. В іншому випадку буде повна заборона", – додав він.

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У разі ухвалення законопроєкту громадянам Росії більше не буде дозволено купувати, наприклад, окремі будинки, дачі, землю, комерційну нерухомість і склади у Фінляндії.

"Я вважаю, що існує потреба в повній забороні. Юридичне обґрунтування полягає в тому, що особи чи компанії з країни, яка перебуває у стані війни, тобто Росії, не можуть купувати нерухомість у Фінляндії", – вважає фінський міністр оборони.

Нагадаємо, що у Фінляндії ще з 2020 року для купівлі нерухомості іноземцями потрібне схвалення Міністерства оборони.

Міністерство оборони Фінляндії обґрунтовує негативні рішення про дозвіл на купівлю нерухомості, серед іншого, загрозами національній обороні чи захисту територіальної цілісності.

На початку року фінський уряд ініціював законопроєкт, який заборонить купівлю для громадян Росії.