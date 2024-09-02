Министр обороны Финляндии объяснил необходимость запрета на сделки с недвижимостью для россиян

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен утром, 2 сентября, заявил о планах ввести запрет на операции с недвижимостью для россиян и привел соответствующие аргументы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Запрет объясняют интересами национальной безопасности.

"С тех пор как Россия вторглась в Украину более двух лет назад, во всей Европе раздаются призывы к усилению контроля за сделками с недвижимостью", – сказал Хяккянен на пресс-конференции.

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"Это необходимо для того, чтобы предотвратить враждебное влияние на Финляндию сейчас и в долгосрочной перспективе", – продолжил министр.

При этом он отметил, что запрет не будет касаться людей с паспортами России и Финляндии, а также лиц с финскими видами на жительство, которые постоянно проживают в Финляндии.

"Законопроект затрагивает основные права человека, и конституционный комитет обязательно взвесит баланс между основными правами и национальной безопасностью", – резюмировал министр.

При предыдущем правительстве вводить полный запрет на операции с недвижимостью не рекомендовали. Сейчас ситуация с безопасностью изменилась, считает Хяккянен.

"Россия стала активнее использовать различные средства широкого влияния, такие как саботаж, влияние на критически важную инфраструктуру, различные виды корпоративной собственности, и недвижимость является частью этой палитры", – подчеркнул он.

По оценкам министра, сейчас в Финляндии насчитывается около 3 500 объектов недвижимости, принадлежащих россиянам.

В самом тексте законопроекта Россия не упоминается, но обозначены два критерия для полного запрета сделок с недвижимостью.

"Если Совет Европейского Союза заявляет, что страна ведет захватническую войну и нарушает суверенитет другого государства и при этом может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии. То есть на практике это должна быть страна-сосед", – уточнил Хяккянен.

Сейчас разрабатывается еще один законопроект, в рамках которого изучается, как предотвратить арендную деятельность россиян и другие операции через подставных лиц в сфере недвижимости.

В этом году в Финляндии было заблокировано три сделки с недвижимостью с участием российских покупателей.

Законопроект о запрете сделок с недвижимостью готовили в Минобороны в течение лета. Сейчас его передадут на оценку экспертов. По словам Хяккянена, законопроект представят в парламенте до конца года.

Напомним, что в Финляндии еще с 2020 года для покупки недвижимости иностранцами требуется одобрение Министерства обороны.

Министерство обороны Финляндии обосновывает негативные решения о разрешении на покупку недвижимости, среди прочего, угрозами национальной обороне или защиты территориальной целостности.