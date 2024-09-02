ЄС нагадав Монголії, що вона зобов’язана арештувати Путіна через ордер МКС

Європейський Союз передав Монголії свою позицію стосовно прийдешнього візиту воєнного злочинця Владіміра Путіна в цю країну та обов’язок арештувати його відповідно до ордера Міжнародного кримінального суду.

Про це на брифінгу у понеділок, 2 вересня, заявила речниця Європейської комісії Набіла Массралі, пише "Європейська правда".

Вона зауважила, що Монголія має право розвивати відносини з іншими країнами "відповідно до власних інтересів".

"Однак існує ордер на арешт Путіна, виданий МКС за незаконну депортацію і переміщення тисяч українських дітей з тимчасово окупованих районів України до Росії. Монголія є державою – учасницею Римського статуту МКС з 2002 року з усіма юридичними зобов'язаннями, які з цього випливають", – підкреслила речниця Єврокомісії.

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Массралі додала, що Євросоюз передав свої занепокоєння та позицію стосовно візиту Путіна монгольській владі через представництво в цій країні.

Речниця Єврокомісії, однак, відмовилась відповідати на питання, які заходи ЄС може вжити в разі, якщо Монголія не арештує Путіна.

Візит Путіна до Монголії 3 вересня стане першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт.

За даними ЗМІ, монгольська влада запевнила Путіна, що арештовувати його не буде.

Міністерство закордонних справ раніше закликало Монголію виконати зобов’язання за Римським статутом Міжнародного кримінального суду та заарештувати Путіна.

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