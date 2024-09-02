ЕС напомнил Монголии, что она обязана арестовать Путина по ордеру МУС

Европейский Союз передал Монголии свою позицию относительно грядущего визита военного преступника Владимира Путина в эту страну и обязанность арестовать его в соответствии с ордером Международного уголовного суда.

Об этом на брифинге в понедельник, 2 сентября, заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Набила Массрали, пишет "Европейская правда".

Она отметила, что Монголия имеет право развивать отношения с другими странами "в соответствии с собственными интересами".

"Однако существует ордер на арест Путина, выданный МУС за незаконную депортацию и перемещение тысяч украинских детей с временно оккупированных районов Украины в Россию. Монголия является государством-участником Римского статута МУС с 2002 года со всеми юридическими обязательствами, которые из этого вытекают", – подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

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Массрали добавила, что Евросоюз передал свои беспокойства и позицию относительно визита Путина монгольским властям через представительство в этой стране.

Пресс-секретарь Еврокомиссии, однако, отказалась отвечать на вопрос, какие меры ЕС может принять в случае, если Монголия не арестует Путина.

Визит Путина в Монголию 3 сентября станет первым визитом в государство-участник Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест.

По данным СМИ, монгольские власти заверили Путина, что арестовывать его не будут.

Министерство иностранных дел ранее призвало Монголию выполнить обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда и арестовать Путина.

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