МЗС закликає Монголію арештувати Путіна за ордером МКС, коли той приїде

Міністерство закордонних справ закликало Монголію виконати зобов’язання за Римським статутом Міжнародного кримінального суду та заарештувати Владіміра Путіна, коли той прибуде до країни з візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву МЗС опублікувало в п’ятницю, 30 серпня.

У зовнішньополітичному відомстві сподіваються, що монгольський уряд "усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем" і ордер на його арешт через участь у викраденні українських дітей видав МКС, "юрисдикція якого визнається Монголією".

"Викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед правосуддям. Ці особи винні в агресивній війні проти України, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді", – нагадали там.

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МЗС закликало Монголію "виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт" та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Візит Путіна до Монголії 3 вересня стане першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт.

За даними ЗМІ, монгольська влада запевнила Путіна, що арештовувати його не буде.

Минулого року Путін пропустив минулорічний саміт G20 у столиці Індії, уникаючи можливого політичного осуду і будь-якого ризику арешту за ордером МКС.

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