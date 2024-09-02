Пакистанцю загрожує 14 років ув’язнення за заклик убити лідера ультраправих у Нідерландах

Нідерландська прокуратура клопотає про ув’язнення на строк до 14 років для двох пакистанців, яких звинувачують у спробі підбурювання до вбивства лідера ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANP.

Прокурори просять засудити до 14 років ув’язнення 56-річного муллу Мухаммеда Ашрафа Джалалі з Пакистану. Іншому пакистанцю, Сааду Хусейну Різві, якого судять за аналогічними звинуваченнями, вони клопотали ув'язнити на шість років.

Обвинувачення стверджує, що Джалалі зловживав своїм становищем священнослужителя і нібито говорив, що Вілдерса потрібно вбити – можливо, шляхом відсікання голови або повішення.

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Другий підозрюваний – 29-річний Різві – закликав до вбивства лідера нідерландських ультраправих після минулорічного вироку іншому пакистанцю, якого в аналогічній справі засудили до 12 років позбавлення волі.

Жоден із двох звинувачених не з'явився в суді біля аеропорту Схіпхол, де відбуваються слухання, і не відрядив адвокатів. Натомість Вілдерс був присутній і розповів суду про негативний вплив погроз на його життя.

Нідерланди не мають договору про екстрадицію з Пакистаном, і пакистанська сторона проігнорувала запити нідерландської прокуратури про екстрадицію.

Суд, імовірно, винесе вирок 9 вересня.

Герт Вілдерс, чия ультраправа Партія свободи цього року вперше увійшла до складу уряду після впевненої перемоги на виборах, останні 20 років жив під посиленою охороною через погрози смерті з боку ісламістів.