У Нідерландах пакистанця засудили до 12 років за заклик убити скандального депутата

У понеділок суд Нідерландів засудив колишнього пакистанського гравця в крикет до 12 років ув'язнення за звинуваченням у підбурюванні людей до вбивства відомого ультраправого депутата Герта Вілдерса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

37-річного Халіда Латіфа звинуватили у тому, що він пропонував винагороду в розмірі 21 тисяча євро за вбивство Вілдерса. Латіф не з'явився на слухання у суді. Вважають, що він перебуває в Пакистані, який не має угоди про екстрадицію з Нідерландами.

Протягом усього судового процесу Латіфа не називали на ім'я, але прокурори заявили, що на відео, розміщеному в інтернеті у 2018 році, було видно, як відомий пакистанський гравець у крикет пропонував гроші за вбивство Вілдерса. Сам Вілдерс ідентифікував підозрюваного як Латіфа.

"Суд постановив, що довгострокове безумовне ув'язнення є єдиним відповідним покаранням за такі види злочинів", – йдеться в заяві суду.

Нідерландський депутат Вілдерс, який був присутній на винесенні вироку, роками живе під цілодобовою охороною через неодноразові погрози його життю. Вони пов’язані з його жорсткою критикою ісламу.

На арешт Латіфа видано міжнародний ордер. Нідерландські прокурори заявили, що намагалися зв’язатися з ним з 2018 року, спочатку як зі свідком, а потім – щоб він міг відповісти на звинувачення. Однак вони не отримали жодної відповіді від влади Пакистану.

У 2017 році 37-річний Латіф був відсторонений на п'ять років від усіх видів крикету за участь у скандалі з договірними матчами в Суперлізі Пакистану.

Загрози для життя Вілдерса виникли після того, як політик заявив, що влаштує конкурс карикатур на пророка Мухаммеда.

Багато мусульман вважають будь-які зображення Мухаммеда богохульством. Зрештою, конкурс не відбувся, але план політика викликав обурення в мусульманському світі.

Герта Вілдерса звинувачували в підбурюванні, образі релігійних і етнічних груп, розпалюванні ненависті та дискримінації. У 2011 році його визнали невинним. У 2016 році він знову потрапив під суд і був визнаний винним у підбурюванні та заохоченні до дискримінації марокканських іммігрантів до Нідерландів, але не поніс покарання. Пізніше вирок скасували.