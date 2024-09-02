Пакистанцу грозит 14 лет заключения за призыв убить лидера ультраправых в Нидерландах

Нидерландская прокуратура ходатайствует о заключении на срок до 14 лет для двух пакистанцев, которых обвиняют в попытке подстрекательства к убийству лидера ультраправой "Партии свободы" Герта Вилдерса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANP.

Прокуроры просят приговорить к 14 годам заключения 56-летнего муллу Мухаммеда Ашрафа Джалали из Пакистана. В отношении второго пакистанца, Саада Хусейна Ризве, которого судят по аналогичным обвинениям, они ходатайствовали о шести годах заключения.

Обвинение утверждает, что Джалали злоупотреблял своим положением священнослужителя и якобы говорил, что Вилдерса нужно убить – возможно, путем отсечения головы или повешения.

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Второй подозреваемый – 29-летний Ризви – призвал к убийству лидера нидерландских ультраправых после прошлогоднего приговора другому пакистанцу, которого по аналогичному делу приговорили к 12 годам лишения свободы.

Ни один из двух обвиняемых не появился в суде возле аэропорта "Схипхол", где проходят слушания, и не отправил адвокатов. Зато Вилдерс присутствовал и рассказал суду о негативном влиянии угроз на его жизнь.

Нидерланды не имеют договора об экстрадиции с Пакистаном, и пакистанская сторона проигнорировала запросы нидерландской прокуратуры об экстрадиции.

Суд предположительно вынесет приговор 9 сентября.

Герт Вилдерс, чья ультраправая "Партия свободы" в этом году впервые вошла в состав правительства после уверенной победы на выборах, последние 20 лет жил под усиленной охраной из-за угроз смертью со стороны исламистов.