Фон дер Ляєн створить окрему посаду єврокомісара з питань розширення

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в новому складі виконавчого органу ЄС з’явиться окрема посада комісара з питань розширення.

Про це вона сказала у промові на стратегічному форумі в словенському місті Блед, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн наголосила, що під час її першого терміну на посаді глави Єврокомісії "питання розширення повернулося на перше місце в нашому політичному порядку денному", і в цьому не останню роль зіграла повномасштабна російська війна проти України.

"Ми прагнемо сильної, конкурентоспроможної та безпечної Європи, вона охоплює Західні Балкани, а також Україну і Молдову в нашому Європейському Союзі і всіх тих, чиї європейські прагнення відповідають їхнім діям", – зазначила вона.

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Голова Єврокомісії наголосила, що ЄС – це "спільнота демократій", тож і країнам, які прагнуть стати її частиною, доведеться втілити необхідні реформи та вирішити двосторонні суперечки.

"Я хочу, щоб наша робота (з розширення. – Ред.) ще більше прискорилася. У наступному складі Комісії розширення повинно стати постійною роботою, яка дозволить приділяти йому повну увагу. Саме тому я призначу спеціального комісара з питань розширення. Давайте писати історію разом", – оголосила фон дер Ляєн.

Раніше в Єврокомісії портфель розширення об’єднували з портфелем сусідства, тобто відносинами ЄС із країнами Середземномор'я та Південного Кавказу, які не є членами Євросоюзу і не прагнуть до нього вступити.

Нині єврокомісаром з питань сусідства та розширення є угорець Олівер Варгеї, але, як уже писала "ЄвроПравда", він навряд чи отримає цей же портфель у наступному складі Єврокомісії.

Раніше євродепутат Андрюс Кубілюс, якого Литва вирішила номінувати своїм кандидатом у члени Європейської комісії, заявив, що вона в наступні п'ять років має зробити розширення – включно з прийняттям України – своїм пріоритетом.