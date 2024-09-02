Фон дер Ляйен создаст отдельную должность еврокомиссара по вопросам расширения

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом составе исполнительного органа ЕС появится отдельная должность комиссара по вопросам расширения.

Об этом она сказала в речи на стратегическом форуме в словенском городе Блед, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что во время ее первого срока на посту главы Еврокомиссии "вопрос расширения вернулся на первое место в нашей политической повестке дня", и в этом не последнюю роль сыграла полномасштабная российская война против Украины.

"Мы стремимся к сильной, конкурентоспособной и безопасной Европе, она охватывает Западные Балканы, а также Украину и Молдову в нашем Европейском Союзе и всех тех, чьи европейские стремления соответствуют их действиям", – отметила она.

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Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС – это "сообщество демократий", поэтому и странам, которые стремятся стать ее частью, придется воплотить необходимые реформы и решить двусторонние споры.

"Я хочу, чтобы наша работа (по расширению. – Ред.) еще больше ускорилась. В следующем составе Комиссии расширение должно стать постоянной работой, которая позволит уделять ему полное внимание. Именно поэтому я назначу специального комиссара по вопросам расширения. Давайте писать историю вместе", – объявила фон дер Ляйен.

Ранее в Еврокомиссии портфель расширения объединяли с портфелем соседства, то есть отношениями ЕС со странами Средиземноморья и Южного Кавказа, которые не являются членами Евросоюза и не стремятся в него вступить.

Сейчас еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения является венгр Оливер Варгеи, но, как уже писала "ЕвроПравда", он вряд ли получит этот же портфель в следующем составе Еврокомиссии.

Ранее евродепутат Андрюс Кубилюс, которого Литва решила номинировать своим кандидатом в члены Европейской комиссии, заявил, что она в следующие пять лет должна сделать расширение – включая принятие Украины – своим приоритетом.