У владі Грузії відзвітували, що "іноагентами" вчасно зареєструвалися близько 500 організацій

У Міністерстві юстиції Грузії оголосили, що кількість неурядових організацій, які виконали вимогу скандального закону "Про прозорість іноземного впливу" і зареєструвалися у визначений термін, наближається до 500.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Заступниця міністра юстиції Грузії Тамар Ткешелашвілі оголосила у телеефірі, що станом на 2 вересня – останній день виділеного на це періоду – заяви про реєстрацію згідно з вимогою закону "про іноагентів" подали 469 організацій.

Загалом у Грузії – близько 32 тисяч некомерційних неурядових організацій.

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Ткешелашвілі уточнила, що цифра включала інформацію станом на 18 годину і ще може збільшитися.

Після 2 вересня НУО та медіа, які мають понад 20% закордонного грантового фінансування, зможуть продовжити реєструватися, проте повинні будуть сплатити штраф.

Організації, які принципово відмовились реєструватися у "Реєстрі організацій, що впроваджують інтереси іноземної сили", будуть вносити до реєстру примусово та стягувати з них штрафи за протермінування заяви.

"У разі реєстрації організаціям не загрожує ніяка небезпека, їхня діяльність і фінансування не будуть обмежені. Тобто виконання вимоги закону не створює ніяких збитків та небезпеки", – додала вона.

Нагадаємо, 1 вересня Конституційний суд Грузії завершив триденні слухання у справі скандального закону "Про прозорість іноземного впливу", в якій об’єднали цілу низку позовів проти нього. За кілька днів мають оголосити рішення, чи приступати до розгляду справи по суті.

Нещодавно національний регулятор оштрафував опозиційний телеканал Mtavari на 2,5 тисячі ларі (понад $900) за ролики проти закону про "іноагентів".