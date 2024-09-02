Партія глави МЗС Данії залучить психолога через скарги працівників на булінг і сексизм

Поміркована партія Данії, яку очолює міністр закордонних справ країни Ларс Льокке Расмуссен, після кризової зустрічі в понеділок, 2 вересня, вирішила залучити сторонніх консультантів для вирішення скарг на сексизм і токсичне середовище всередині політсили.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DR.

Минулого тижня данські ЗМІ дізнались про скаргу від п’яти нинішніх та кількох колишніх працівників Поміркованої партії до Данського управління з питань робочого середовища, яку надіслали ще 15 серпня.

У ній зокрема йшлося про проблеми з сексизмом та знущаннями на робочому місці; працівників, які "нерідко зриваються в коридорах або йдуть додому в сльозах"; і "тиранічне" керівництво, яке ігнорує ці проблеми.

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За інформацією ЗМІ, серед імен, які згадувались у скарзі, є новопризначена міністерка з питань цифровізації Кароліна Стейдж Олсен.

У зв’язку з цим данські ліберали в понеділок організували закриту зустріч, яка тривала понад дев’ять годин.

За її підсумками, як оголосив Расмуссен, партія вирішила найняти "зовнішнього професійного психолога" та представників Данського управління з питань робочого середовища, щоб розібратися в проблемах із поганим робочим середовищем.

Крім того, Поміркована партія ініціює внутрішню систему захисту викривачів, аби заохотити працівників розповідати про булінг на роботі. "Ми не хочемо бути партією, де панує сексизм, невпевненість чи погане робоче середовище", – наголосив голова МЗС Данії.

Він, однак, заявив, що виключати чи позбавляти посади нікого серед "поміркованих", навіть згаданих на ім’я у скарзі, не будуть.

Як повідомлялось у березні, понад 550 співробітників Європейського парламенту стверджують, що зазнавали щонайменше психологічних цькувань на роботі.