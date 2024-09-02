Партия главы МИД Дании привлечет психолога из-за жалоб работников на буллинг и сексизм

Умеренная партия Дании, которую возглавляет министр иностранных дел страны Ларс Лёкке Расмуссен, после кризисной встречи в понедельник, 2 сентября, решила привлечь сторонних консультантов для решения жалоб на сексизм и токсичную среду внутри политсилы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DR.

На прошлой неделе датские СМИ узнали о жалобе от пяти нынешних и нескольких бывших работников Умеренной партии в Датское управление по вопросам рабочей среды, которую прислали еще 15 августа.

В ней в частности говорилось о проблемах с сексизмом и издевательствами на рабочем месте; работников, которые "нередко срываются в коридорах или идут домой в слезах"; и "тираническое" руководство, которое игнорирует эти проблемы.

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По информации СМИ, среди имен, которые упоминались в жалобе, есть новоназначенный министр по вопросам цифровизации Каролина Стейдж Олсен.

В связи с этим датские либералы в понедельник организовали закрытую встречу, которая длилась более девяти часов.

По ее итогам, как объявил Расмуссен, партия решила нанять "внешнего профессионального психолога" и представителей Датского управления по вопросам рабочей среды, чтобы разобраться в проблемах с плохой рабочей средой.

Кроме того, Умеренная партия инициирует внутреннюю систему защиты обличителей, чтобы поощрить работников рассказывать о буллинге на работе. "Мы не хотим быть партией, где царит сексизм, неуверенность или плохая рабочая среда", – подчеркнул глава МИД Дании.

Он, однако, заявил, что исключать или лишать должности никого среди "умеренных", даже упомянутых по имени в жалобе, не будут.

Как сообщалось в марте, более 550 сотрудников Европейского парламента утверждают, что подвергались по меньшей мере психологической травле на работе.