Понад 550 співробітників Європарламенту заявили про цькування на роботі

Понад 550 співробітників Європейського парламенту стверджують, що зазнавали щонайменше психологічних цькувань на роботі.

Про це свідчить анонімне опитування, проведене MeTooEP, його дані наводить Politico, пише "Європейська правда".

З червня по серпень 2023 року було опитано 1 135 осіб про їхній досвід харасменту на робочому місці.

Майже половина опитаних (49,6%) заявили, що зазнали психологічних цькувань на роботі, 15,5% заявили, що зазнали сексуальних домагань, а 8,1% зіткнулися з фізичними нападками.

Опитування також показало, що 42,4% респондентів були свідками певної форми харасменту на робочому місці.

Багато респондентів заявили, що не повідомляли про це офіційно, посилаючись на те, що "кривдник був сильнішим", "бракувало довіри", "був страх перед наслідками" та "була нечітка процедура повідомлення".

Ті, хто порушував це питання в парламенті, найчастіше повідомляли, що не було вжито жодних заходів, що їхні заяви не сприймалися серйозно або що їх покарав керівник. Жодна особа не обрала відповідь: "хтось поговорив з кривдником, щоб змінити його поведінку".

Багато з них повідомили, що згодом їх перевели на іншу роботу, а декого заохочували взагалі покинути парламент.

Раніше повідомлялося, що євродепутатку з Люксембургу покарали за цькування підлеглих, її засудив прем'єр країни.

А бельгійська влада звернулася до Європарламенту з проханням зняти недоторканність з грецького євродепутата Алексіса Георгуліса після того, як співробітниця Єврокомісії подала скаргу про сексуальні домагання.