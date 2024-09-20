КС Чехії не прийняв скаргу на расистські передвиборчі плакати правопопулістів

Конституційний суд Чехії відхилив скаргу, подану з Південної Богемії на расистські антиіммігрантські передвиборчі плакати правих популістів партії "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамури.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Відхилена судом скарга на плакати з Південної Богемії була черговою із серії подібних скарг, також не прийнятих до розгляду, після скандальної агітаційної кампанії "Свободи і демократії" та їхніх соратників Trikolor і PRO перед місцевими виборами.

Група активістів і юристів взялася подавати позови через плакати політсил, спрямовані проти нового міграційного законодавства ЄС. На одному з них використали згенероване штучним інтелектом зображення темношкірого хлопця з ножем, на іншому – малолітніх хлопців-ромів, що палять.

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Скандальні плакати кампанії SPD / IDNES

На одному з плакатів кампанії використали напис "Імпортовані хірурги не вирішать проблеми в охороні здоров’я".

Скандальні плакати кампанії SPD / IDNES

Адвокат Павел Крейчі, який координував позови, висловив обурення рішенням. "Якби вони хотіли, вони б знайшли нагоду розглянути це", – заявив він.

Водночас суддя КС Давід Угліж зазначив, що з процедурних причин суд не міг ухвалити інакшого рішення. "У суду не було іншого вибору. Якщо ми хочемо інакше визначити правила виборчої кампанії – потрібні зміни до законодавства", – прокоментував він.

Проте поліція раніше почала розслідування щодо плаката кампанії з темношкірим хлопцем з ножем.

Лідер політсили захищає обрану форму агітації та заявив, що "якби це світловолосий швед скоював напади з ножем, то на плакатах був би він".

Раніше лідер чеських популістів розкритикував експосла України за "зарозумілість" після того, як той дорікнув йому за критику "українізації Чехії".

Нагадаємо, у Британії під час хвилі антиіммігрантських протестів затримали дружину місцевого депутата за пост про "виродків-біженців".