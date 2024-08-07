У Британії дружину місцевого депутата затримали за пост про "виродків-біженців"

У Великій Британії правоохоронці затримали 41-річну Люсі Конноллі – дружину депутата ради району Західний Нортгемптоншир, що в центральній Англії, – за заклики в соцмережах спалювати місця розміщення шукачів притулку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Приводом для затримання Конноллі став пост у X (Twitter), де вона написала: "Масова депортація негайно, паліть усі грьобані готелі, повні виродків, мені байдуже... Якщо це робить мене расисткою, хай буде так".

Допис з’явився через кілька годин після трагедії в місті Саутпорт 29 липня, де 17-річний підліток убив трьох дівчаток. Тоді в соцмережах поширювали фейк, що нападник нібито є мігрантом, який прибув до Британії минулого року.

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Пізніше Конноллі, яка працює доглядальницею за дітьми, видалила пост, перепросила і заявила, що діяла на основі "неправдивої і зловмисної" інформації.

"Я людина, яка дуже піклується про дітей, і схожість між тими прекрасними дітьми, на яких так жорстоко напали, і моєю власною донькою переповнила мене жахом, але я не повинна була висловлювати цей жах у такий спосіб", – заявила вона.

Напередодні правоохоронці затримали Конноллі за підозрою в розпалюванні расової ненависті, та в середу її відпустили під заставу.

Нагадаємо, після трагедії в Саутпорті низку британських міст охопили антимігрантські заворушення, часто за участю ультраправих. За час заворушень затримали понад 400 людей.

В уряді пообіцяли жорсткі заходи проти учасників безладів та заявили, що створюють 500 додаткових місць у в’язницях.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.