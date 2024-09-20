КС Чехии не принял жалобу на расистские предвыборные плакаты правопопулистов

Конституционный суд Чехии отклонил жалобу, поданную из Южной Богемии на расистские антииммигрантские предвыборные плакаты правых популистов партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамуры.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Отклоненная судом жалоба на плакаты из Южной Богемии была очередной из серии подобных жалоб, также не принятых к рассмотрению, после скандальной агитационной кампании "Свободы и демократии" и их соратников Trikolor и PRO перед местными выборами.

Группа активистов и юристов взялась подавать иски из-за плакатов политсил, направленных против нового миграционного законодательства ЕС. На одном из них использовали сгенерированное искусственным интеллектом изображение темнокожего парня с ножом, на другом – малолетних курящих ромов.

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Скандальные плакаты кампании SPD / IDNES

На одном из плакатов кампании использовали надпись "Импортированные хирурги не решат проблемы в здравоохранении".

Скандальные плакаты кампании SPD / IDNES

Адвокат Павел Крейчи, который координировал иски, выразил возмущение решением. "Если бы они хотели, они бы нашли возможность рассмотреть это", – заявил он.

В то же время судья КС Давид Углиж отметил, что по процедурным причинам суд не мог принять иного решения. "У суда не было другого выбора. Если мы хотим иначе определить правила избирательной кампании – нужны изменения в законодательство", – прокомментировал он.

Однако полиция ранее начала расследование относительно плаката кампании с темнокожим парнем с ножом.

Лидер политсилы защищает выбранную форму агитации и заявил, что "если бы это светловолосый швед совершал нападения с ножом, то на плакатах был бы он".

Ранее лидер чешских популистов раскритиковал экс-посла Украины за "высокомерие" после того, как тот упрекнул его за критику "украинизации Чехии".

Напомним, в Британии во время волны антииммигрантских протестов задержали жену местного депутата за пост об "уродах-беженцах".