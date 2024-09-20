Президентка Єврокомісії розповіла, як хочуть починати переговори України про вступ

У Єврокомісії планують, що фактичне відкриття переговорів про вступ з Україною має початися з найважливішого кластера "фундаментальні сфери", після чого можна буде починати рух за іншими.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у Києві сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що для неї як очільниці Єврокомісії майбутній вступ України у ЄС "був і залишається одним з пріоритетів".

"Наша мета зараз, за згоди країн-членів, відкрити переговори за кластером "Фундаментальні сфери" якнайшвидше. Він дуже важливий, а далі ми можемо рухатися з іншими кластерами також", – сказала вона.

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Кластер "Фундаментальні сфери" відкривається першим і закривається останнім.

Кластери – це "тематичні блоки", за якими згруповані понад 30 переговорних розділів, які має "закрити" країна у процесі адаптації свого законодавства до європейського.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і міністерка юстиції Ольга Стефанішина розповіла, що у переговорах про вступ України до ЄС очікує на відкриття двох кластерів у першій половині 2025 року.

Посол України в ЄС Катаріна Матернова вважає, що Україна має шанси у 2025 році запустити переговори про вступ до Євросоюзу за кількома кластерами, але темпи стануть більш зрозумілими за деякий час. Також Матернова повторила, що вважає реалістичним вступ України у ЄС до 2030 року.

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