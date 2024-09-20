Президент Еврокомиссии рассказала, как хотят начинать переговоры Украины о вступлении

В Еврокомиссии планируют, что фактическое открытие переговоров о вступлении с Украиной должно начаться с важнейшего кластера "фундаментальные сферы", после чего можно будет начинать движение по другим.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в Киеве сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что для нее как руководительницы Еврокомиссии будущее вступление Украины в ЕС "было и остается одним из приоритетов".

"Наша цель сейчас, с согласия стран-членов, открыть переговоры по кластеру "Фундаментальные сферы" как можно быстрее. Он очень важен, а дальше мы можем двигаться с другими кластерами также", – сказала она.

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Кластер "Фундаментальные сферы" открывается первым и закрывается последним.

Кластеры – это "тематические блоки", по которым сгруппированы более 30 переговорных разделов, которые должна "закрыть" страна в процессе адаптации своего законодательства к европейскому.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина рассказала, что в переговорах о вступлении Украины в ЕС ожидает открытия двух кластеров в первой половине 2025 года.

Посол Украины в ЕС Катарина Матернова считает, что Украина имеет шансы в 2025 году запустить переговоры о вступлении в Евросоюз по нескольким кластерам, но темпы станут более понятными через некоторое время. Также Матернова повторила, что считает реалистичным вступление Украины в ЕС до 2030 года.

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