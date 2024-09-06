Стефанішина очікує на відкриття двох кластерів у переговорах з ЄС у першій половині 2025 року

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і міністерка юстиції Ольга Стефанішина розповіла, що у переговорах про вступ України до ЄС вона очікує на відкриття двох кластерів у першій половині 2025 року.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами Стефанішиної, до кінця року Україна має завершити всю роботу, яка стосується так званого кластера fundamentals, до якого входять глави "Судочинство та основні права", "Юстиція, свобода, безпека", "Публічні закупівлі", "Статистика", "Фінансовий контроль", щоб бути готовими до відкриття переговорів за цим напрямком.

Вона також вважає, що в першій половині 2025 року Україна також зможе відкрити переговори по блоку "Внутрішній ринок", який включає глави "Вільна торгівля товарами", "Вільний рух робочої сили", "Надання послуг і відкриття бізнесу", "Вільний рух капіталу", "Корпоративне право", "Інтелектуальна власність", "Політика щодо конкуренції", "Фінансові послуги", "Захист споживачів та здоров'я".

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"Кластер "Внутрішній ринок" – це така мікроконституція членства, це базові питання, які нам треба виконати якнайшвидше, щоб далі ефективніше рухатися і за іншими напрямками", – зазначила віцепрем’єрка.

Водночас вона додала, що в уряді готуються і до переговорів щодо подальших секторів.

"Наприклад, у таких сферах, як енергетика і транспорт, хоча скринінг за ними передбачений на більш пізніх етапах – та ми домовилися з Єврокомісією про певну переговорну роботу ще до офіційного скринінгу. Тому вже у вересні делегація Мінінфраструктури і Міненерго поїде до Брюсселя разом із делегацією, яка працюватиме за "фундаментальними" розділами", – повідомила Стефанішина.

Також Стефанішина радить чекати проблем не лише з Угорщиною на шляху України до ЄС.

Крім того, вона пояснила, навіщо знадобилось об'єднувати посади віцепрем'єрки з питань євроінтеграції і міністерки юстиції.

Читайте інтерв'ю Стефанішиної "Європейській правді": "Під час вступу до ЄС нам доведеться потренувати вміння не розчаровуватися".