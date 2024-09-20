Данія перерахувала перші 40 млн євро у виробництво української військової техніки

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про надходження на рахунки Міноборони 40,7 млн євро з пакета допомоги від Данії в українське виробництво.

Як передає "Європейська правда", про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.



"Перші 40,7 млн євро з пакета допомоги від Данії в українське виробництво вже на рахунках Міноборони. Це важливий крок для зміцнення нашої обороноздатності, адже Данія виділила загалом 50 млн євро на виробництво 18 новітніх артилерійських і, головне, українських САУ "Богдана", – написав міністр.



За його словами, приклад Данії – сигнал усім нашим партнерам про важливість інвестування в українську оборонну промисловість. Окремо він висловив вдячність Данії за підтримку.

Нагадаємо, посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв’ю "ЄвроПравді" розповіла, що 400 мільйонів євро з першого траншу з доходів від заморожених росактивів, який ЄС спрямував на зброю для України, скерували на фінансування українських оборонних підприємств – з них вже оплачено виробництво українських гаубиць "Богдана".

"Але набагато важливіше те, що 400 мільйонів з цієї суми підуть на українські оборонні підприємства. Це Данія придумала таку систему. Вона була першою країною, яка уклала контракт і оплатила виробництво гаубиць "Богдана" для ЗСУ", – сказала Матернова.

Реклама: