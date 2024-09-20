Дания перечислила первые 40 млн евро в производство украинской военной техники

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о поступлении на счета Минобороны 40,7 млн евро из пакета помощи от Дании в украинское производство.

Как передает "Европейская правда", об этом министр написал на своей странице в Facebook.



"Первые 40,7 млн евро из пакета помощи от Дании в украинское производство уже на счетах Минобороны. Это важный шаг для укрепления нашей обороноспособности, ведь Дания выделила всего 50 млн евро на производство 18 новейших артиллерийских и, главное, украинских САУ "Богдана", – написал министр.



По его словам, пример Дании – сигнал всем нашим партнерам о важности инвестирования в украинскую оборонную промышленность. Отдельно он выразил благодарность Дании за поддержку.

Напомним, посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова в интервью "ЕвроПравде" рассказала, что 400 миллионов евро из первого транша из доходов от замороженных росактивов, который ЕС направил на оружие для Украины, направили на финансирование украинских оборонных предприятий – из них уже оплачено производство украинских гаубиц "Богдана".

"Но гораздо важнее то, что 400 миллионов из этой суммы пойдут на украинские оборонные предприятия. Это Дания придумала такую систему. Она была первой страной, которая заключила контракт и оплатила производство гаубиц "Богдана" для ВСУ", – сказала Матернова.

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