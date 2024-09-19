400 мільйонів євро з першого траншу з доходів від заморожених росактивів, який ЄС спрямував на зброю для України, спрямували на фінансування українських оборонних підприємств – з них вже оплачено виробництво українських гаубиць "Богдана".

Про це в інтерв’ю "ЄвроПравді" розповіла посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова.

Вона нагадала, що ЄС вже пів року тому схвалив схему використання доходів від заморожених російських активів – відсотків, що "капають" на них – на користь України, а у серпні виділили з них перші 1,4 млрд євро: кілька країн-членів отримали фінансування для нових постачань зброї.

"Але набагато важливіше те, що 400 мільйонів з цієї суми підуть на українські оборонні підприємства. Це Данія придумала таку систему. Вона була першою країною, яка уклала контракт і оплатила виробництво гаубиць "Богдана" для ЗСУ.

Реклама:

Отже, ми влили 400 мільйонів євро через Данію в українську оборонну промисловість. Погодьтеся, це досить значна сума… І це – така вишукана справедливість, правда ж? За кошти російських заморожених активів ви робите гаубиці", – розповіла посол.

Вона додала, що до 400 млн грошей з росактивів Данія доклала певні власні кошти і так розмістила велике замовлення на українському воєнному заводі.

За її словами, у наступному транші із заморожених російських активів на фінансування виробництва зброї безпосередньо українським ОПК хочуть закласти ще більшу суму.

"З наступного траншу ще більша сума, піде безпосередньо на українську оборонну промисловість. Тому що ви виробляєте продукцію тієї ж якості за менші гроші, робите це швидше, транспортні та логістичні витрати у вас менші, і на додаток – виробники платять податки в Україні та допомагають підтримувати економіку.

Це те, чим я особливо пишаюся, бо я була одним з найпалкіших захисників цієї ідеї. Тому я дуже рада, що тепер ця система реально запрацювала", – зазначила посол.

Нагадаємо, Україна неодноразово закликала партнерів виділяти кошти на виробрництво необхідної їй зброї українським ОПК.

Дивіться повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою про підготовку до зими, гроші на зброю та вступ до ЄС.

