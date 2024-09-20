У Франції мер перепросив за скандальні слова про резонансну справу про ґвалтування жінки

Мер містечка Мазан на півдні Франції, 74-річний Луї Бонне був змушений перепросити за свої слова стосовно резонансного судового слухання, де чоловіка звинувачують у тому, що він накачував дружину наркотиками та дозволяв незнайомцям ґвалтувати її.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Справа, слухання в якій почались минулого тижня, стосується Жизель Пеліко – дружини 71-річного Домініка Пеліко.

Слідство встановило, що чоловік понад десять років, починаючи з 2011-го, таємно підсипав Жизель транквілізатори, ґвалтував її та запрошував незнайомих чоловіків чинити над нею насильство.

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Пеліко фільмував ґвалтування дружини та зберігав відео на ноутбуці. Саме це допомогло французьким слідчим викрити його, а також ще понад 50 чоловіків, які фігурували на збережених відео.

В інтерв’ю BBC напередодні Бонне, коментуючи процес, сказав, що "зрештою, ніхто не помер": "Усе могло бути набагато серйозніше. Там не було дітей. Жодної жінки не було вбито".

Заява мера Мазана викликала обурення в соціальних мережах у Франції та за її межами. Після цього він визнав, що своїми словами "применшив серйозність жахливих злочинів, в яких звинувачують підсудних".

"Я розумію, що люди шоковані цими висловлюваннями, і мені дуже шкода", – додав він, наголосивши, що перепрошує насамперед перед "жінками, яких образили незграбні слова, вимовлені під тиском перед мікрофоном іноземного ЗМІ".

71-річний Домінік Пеліко, як повідомлялось раніше, визнав свою провину. Справа стала резонансною як у Франції, так і за межами, а постраждала Жизель, що вимагала публічного суду, – іконою фемінізму.