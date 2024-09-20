Во Франции мэр извинился за скандальные слова о резонансном деле об изнасиловании женщины

Мэр городка Мазан на юге Франции, 74-летний Луи Бонне был вынужден извиниться за свои слова относительно резонансного судебного слушания, где мужчину обвиняют в том, что он накачивал жену наркотиками и позволял незнакомцам насиловать ее.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Дело, слушания по которому начались на прошлой неделе, касается Жизель Пелико – жены 71-летнего Доминика Пелико.

Следствие установило, что мужчина более десяти лет, начиная с 2011-го, тайно подсыпал Жизель транквилизаторы, насиловал ее и приглашал незнакомых мужчин совершать над ней насилие.

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Пелико снимал изнасилование жены и хранил видео на ноутбуке. Именно это помогло французским следователям разоблачить его, а также еще более 50 мужчин, которые фигурировали на сохраненных видео.

В интервью BBC накануне Бонне, комментируя процесс, сказал, что "в конце концов, никто не умер": "Все могло быть гораздо серьезнее. Там не было детей. Ни одна женщина не была убита".

Заявление мэра Мазана вызвало возмущение в социальных сетях во Франции и за ее пределами. После этого он признал, что своими словами "преуменьшил серьезность ужасных преступлений, в которых обвиняют подсудимых".

"Я понимаю, что люди шокированы этими высказываниями, и мне очень жаль", – добавил он, подчеркнув, что извиняется прежде всего перед „женщинами, которых оскорбили неуклюжие слова, произнесенные под давлением перед микрофоном иностранного СМИ".

71-летний Доминик Пелико, как сообщалось ранее, признал свою вину. Дело стало резонансным как во Франции, так и за пределами, а пострадавшая Жизель, потребовавшая публичного суда, – иконой феминизма.