У Франції спалахнув гучний скандал через зґвалтування 12-річної єврейської дівчинки, у якому звинувачують двох підлітків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Напад викликав широкий шок і занепокоєння, особливо після сплеску антисемітизму у Франції з початком війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Дівчина повідомила про зґвалтування в місті Курбевуа в суботу, після чого були затримані троє хлопчиків у віці 12-13 років.

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У вівторок двом хлопчикам було висунуто кілька попередніх звинувачень, у тому числі у груповому зґвалтуванні неповнолітньої віком до 15 років за обтяжувальних обставин, насильстві та публічній образі на релігійному ґрунті, погрозах вбивством, спробі вимагання та незаконному записі або трансляції зображень сексуального характеру.

Прокуратура не вказала віросповідання дівчинки і не оприлюднила її особу. Французькі ЗМІ та мер міста назвали це антисемітським нападом і назвали дівчинку єврейкою.

Пізніше адвокат і єврейський лідер Елі Корчіа заявив, що дівчина є єврейкою і що під час нападу згадувалася Палестина.

Двоє хлопців перебувають під вартою до завершення слідства, повідомили в прокуратурі. Третій хлопчик був визнаний свідком ймовірного зґвалтування.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен назвав напад "жахливим" і заявив, що поліція обмежена у своїх можливостях запобігти такому насильству.

На інцидент також відреагував президент Франції Емманюель Макрон, який попросив школи провести цього тижня "дискусійну годину" на тему расизму та антисемітизму, повідомляє Reuters.

Нещодавно стало відомо, що кількість антисемітських інцидентів, зафіксованих дослідницьким центром у Берліні, зросла до історичного максимуму з часу атаки ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Ще в листопаді 2023 року Європейська комісія заявила, що європейські євреї знову живуть у страху на тлі сплеску антисемітських інцидентів по всій Європі за кілька тижнів, що минули після нападу ХАМАС на Ізраїль.