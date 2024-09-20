У Фінляндії хочуть відставки міністра через рішення стосовно альянсу на підтримку України

У парламенті Фінляндії хочуть оголосити вотум недовіри міністру зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо через його рішення не приєднуватись до одного з альянсів на підтримку України через особисті переконання.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Yle.

На конференції з відновлення України в Берліні в червні було оголошено про створення Альянсу з гендерно відповідального та інклюзивного відновлення.

Очолюваний структурою ООН "Жінки в Україні" альянс "має на меті забезпечити, щоб питання гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок посіли центральне місце в зусиллях України з відновлення та реконструкції".

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За інформацією фінських ЗМІ, Тавіо вирішив, що Фінляндія не братиме участі в альянсі нібито через те, що він також має на меті "просувати справу гендерних та сексуальних меншин".

Сам міністр у п’ятницю пояснив рішення скороченням фінансування програм у сфері розвитку: "Немає ніякого автоматизму в тому, що всі ініціативи щодо політики розвитку будуть прийняті. Існує багато ініціатив, деякі з них приймаються, а деякі ні".

Але фракції "Лівих" і "Зелених" фінського парламенту уже заявили, що подадуть пропозицію про вотум недовіри міністру зовнішньої торгівлі та розвитку. А Центристська партія Фінляндії закликала Тавіо піти у відставку.

"Дії міністра Тавіо щодо українського альянсу за гендерну рівність суперечать давній зовнішньополітичній лінії Фінляндії, а також лінії нинішнього уряду", – прокоментував голова парламентської групи "Зелених" Орас Тинккінен.

Нагадаємо, минулого місяця міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен тимчасово пішла з посади через хворобу дитини.

Нещодавно стало відомо, що Фінляндія виділила 25-й пакет військової допомоги для України, орієнтовна вартість якого становить 118 млн євро.