В Финляндии хотят отставки министра из-за решения об альянсе в поддержку Украины

В парламенте Финляндии хотят объявить вотум недоверия министру внешней торговли и развития Вилле Тавио из-за его решения не присоединяться к одному из альянсов в поддержку Украины из-за личных убеждений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Yle.

На конференции по восстановлению Украины в Берлине в июне было объявлено о создании Альянса по гендерно ответственному и инклюзивному восстановлению.

Возглавляемый структурой ООН "Женщины в Украине" альянс "имеет целью обеспечить, чтобы вопросы гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин заняли центральное место в усилиях Украины по восстановлению и реконструкции".

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По информации финских СМИ, Тавио решил, что Финляндия не будет участвовать в альянсе якобы из-за того, что он также имеет целью "продвигать дело гендерных и сексуальных меньшинств".

Сам министр в пятницу объяснил решение сокращением финансирования программ в сфере развития: "Нет никакого автоматизма в том, что все инициативы по политике развития будут приняты. Существует много инициатив, некоторые из них принимаются, а некоторые нет".

Но фракции "Левых" и "Зеленых" финского парламента уже заявили, что подадут предложение о вотуме недоверия министру внешней торговли и развития. А Центристская партия Финляндии призвала Тавио уйти в отставку.

"Действия министра Тавио в отношении украинского альянса за гендерное равенство противоречат давней внешнеполитической линии Финляндии, а также линии нынешнего правительства", – прокомментировал председатель парламентской группы "Зеленых" Орас Тинккинен.

Напомним, в прошлом месяце министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен временно ушла с должности из-за болезни ребенка.

Недавно стало известно, что Финляндия выделила 25-й пакет военной помощи для Украины, ориентировочная стоимость которого составляет 118 млн евро.