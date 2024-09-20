У Польщі суд виніс перший вирок у справі про мародерство у підтоплених районах

У Польщі окружний суд міста Клодзко виніс перший вирок у справі про мародерство в зоні повені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Чоловіка, звинуваченого у крадіжці алкоголю та мінеральної води з магазину в містечку Льондек-Здруй, засудили до шести місяців ув'язнення.

Тим часом поліцейські в постраждалих від повені районах заарештовують все більше людей, які хочуть нажитися на стихійному лиху.

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Поліцейські з Болеславця в Нижній Сілезії затримали 29-річного чоловіка, який викрав два насоси. Власники використовували їх для відкачування води з території будинку.

Раніше цього тижня міністр оборони і віцепрем'єр Владислав Косіняк-Камиш оголосив про посилення оперативної діяльності в районах, що постраждали від повені, і про спільні патрулювання для захисту майна евакуйованих.

"Захист цих місць є для нас пріоритетом. Ми спрямовуємо додаткові сили і засоби – з боку військової жандармерії це буде 500 жандармів, які вже сьогодні в Нижньосілезькому і Опольському воєводствах у співпраці з поліцією проводитимуть превентивні та оперативні заходи", – сказав глава Міноборони Польщі.

Він додав, що йдеться, зокрема, про нічні патрулювання з використанням приладів нічного бачення.

Раніше повідомляли, що на півдні Польщі поліція зафіксувала вже 13 випадків мародерства, правоохоронці оперативно борються з цими інцидентами.

Нагадаємо, у понеділок польський уряд вперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході, що постраждали від катастрофічної повені.