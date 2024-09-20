У підтоплених районах Польщі зафіксувала вже 13 випадків мародерства

На підтопленому паводком півдні Польщі поліція зафіксувала вже 13 випадків мародерства, правоохоронці оперативно борються з цими інцидентами.

Про це повідомило Polskie Radio, передає "Європейська правда".

Як зазначили журналісти, лише за 19 вересня поліція зафіксувала чотири випадки мародерства на підтоплених територіях Польщі.

Місцеві мешканці стверджують, що зловмисників не просто відрізнити від правоохоронців.

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Голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Томаш Семоняк запевнив, що поліція має вказівки боротися з цим явищем в оперативному порядку.

Начальник поліції Марек Боронь запевнив, що вироки також виносяться швидше, ніж зазвичай.

"Випадки таких крадіжок та грабунків розглядаються у пришвидшеному режимі. Мародерам загрожує шість місяців позбавлення волі", – зазначив він.

Боронь також підрахував, що поліція виявила чимало фальшивих зборів грошей для людей із затоплених районів. З початку паводка слідчі зафіксували майже пів сотні таких випадків.

Раніше повідомлялося, що у Польщі ведуть кілька розслідувань інцидентів, пов’язаних з масштабною повінню на південному заході країни.

Зокрема, у постраждалому містечку Левін-Бжеський поліція затримала двох чоловіків, яких запідозрили у мародерстві.

Нагадаємо, у понеділок польський уряд вперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході, що постраждали від катастрофічної повені.