В Польше суд вынес первый приговор по делу о мародерстве в подтопленных районах

В Польше окружной суд города Клодзко вынес первый приговор по делу о мародерстве в зоне наводнения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Мужчину, обвиняемого в краже алкоголя и минеральной воды из магазина в городке Лендек-Здруй, приговорили к шести месяцам заключения.

Тем временем полицейские в пострадавших от наводнения районах арестовывают все больше людей, которые хотят нажиться на стихийном бедствии.

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Полицейские из Болеславца в Нижней Силезии задержали 29-летнего мужчину, который похитил два насоса. Владельцы использовали их для откачки воды с территории дома.

Ранее на этой неделе министр обороны и вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш объявил об усилении оперативной деятельности в районах, пострадавших от наводнения, и о совместных патрулированиях для защиты имущества эвакуированных.

"Защита этих мест является для нас приоритетом. Мы направляем дополнительные силы и средства – со стороны военной жандармерии это будет 500 жандармов, которые уже сегодня в Нижнесилезском и Опольском воеводствах в сотрудничестве с полицией будут проводить превентивные и оперативные мероприятия", – сказал глава Минобороны Польши.

Он добавил, что речь идет, в частности, о ночных патрулированиях с использованием приборов ночного видения.

Ранее сообщалось, что на юге Польши полиция зафиксировала уже 13 случаев мародерства, правоохранители оперативно борются с этими инцидентами.

Напомним, в понедельник польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения.