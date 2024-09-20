Рига пожертвує для України шість авто і 60 комп'ютерів

Самоврядування латвійської столиці передасть на підтримку України шість автомобілів і 60 комп'ютерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

Урочиста церемонія передачі пожертвувань відбудеться в понеділок 23 вересня, повідомляє Ризька міськрада. Потім товариство TEV доставить техніку в Чернігівську область.

Департамент міського розвитку пожертвував 4 автомашини, департамент мобільності та зовнішнього простору – ще дві. Комплекти комп'ютерної техніки та столів – дар Ризького цифрового агентства.

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Крім того, муніципальне SIA Rīgas ūdens у співпраці з посольством України та Міненерго України підготувало трансформатор – його теж доправлять до Чернігова. Ризька 1-ша міська лікарня пожертвує херсонській лікарні 15 перфузійних насосів.

До вантажу пожертв увійдуть також пожежна машина і продовольство, зокрема корми для тварин.

Раніше у вересні стало відомо, що Латвія передасть Україні сотні одиниць комп'ютерної техніки, а також спеціалізованого одягу, біноклів та іншого екіпірування для Сил оборони.

Латвія також регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв.