Рига пожертвує для України шість авто і 60 комп'ютерів
Самоврядування латвійської столиці передасть на підтримку України шість автомобілів і 60 комп'ютерів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.
Урочиста церемонія передачі пожертвувань відбудеться в понеділок 23 вересня, повідомляє Ризька міськрада. Потім товариство TEV доставить техніку в Чернігівську область.
Департамент міського розвитку пожертвував 4 автомашини, департамент мобільності та зовнішнього простору – ще дві. Комплекти комп'ютерної техніки та столів – дар Ризького цифрового агентства.
Крім того, муніципальне SIA Rīgas ūdens у співпраці з посольством України та Міненерго України підготувало трансформатор – його теж доправлять до Чернігова. Ризька 1-ша міська лікарня пожертвує херсонській лікарні 15 перфузійних насосів.
До вантажу пожертв увійдуть також пожежна машина і продовольство, зокрема корми для тварин.
Раніше у вересні стало відомо, що Латвія передасть Україні сотні одиниць комп'ютерної техніки, а також спеціалізованого одягу, біноклів та іншого екіпірування для Сил оборони.
Латвія також регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв.