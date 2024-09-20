Рига пожертвует для Украины шесть автомобилей и 60 компьютеров

Самоуправление латвийской столицы передаст в поддержку Украины шесть автомобилей и 60 компьютеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

Торжественная церемония передачи пожертвований состоится в понедельник 23 сентября, сообщает Рижский горсовет. Затем общество TEV доставит технику в Черниговскую область.

Департамент городского развития пожертвовал 4 автомашины, департамент мобильности и внешнего пространства – еще две. Комплекты компьютерной техники и столов – дар Рижского цифрового агентства.

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Кроме того, муниципальное SIA Rīgas ūdens в сотрудничестве с посольством Украины и Минэнерго Украины подготовило трансформатор – его тоже доставят в Чернигов. Рижская 1-я городская больница пожертвует херсонской больнице 15 перфузионных насосов.

В груз пожертвований войдут также пожарная машина и продовольствие, в частности корма для животных.

Ранее в сентябре стало известно, что Латвия передаст Украине сотни единиц компьютерной техники, а также специализированной одежды, биноклей и другой экипировки для Сил обороны.

Латвия также регулярно передает Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей.