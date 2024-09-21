Грецький корабель увійшов у води Туреччини, переслідуючи судно перевізника мігрантів

Патрульний корабель грецької Берегової охорони увійшов у турецькі води поблизу Бодрума вранці в п’ятницю, 20 вересня, під час переслідування швидкісного катера – ймовірно, причетного до незаконного перевезення мігрантів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Ekathimerini.

Як повідомляється, інцидент стався об 11:00 у п’ятницю, коли корабель берегової охорони Греції наблизився до берега Бодрума приблизно на 50 метрів. Відпочивальники поблизу зафіксували судно і повідомили турецьку владу.

Туреччина висловила Греції обурення через інцидент, а грецька Берегова охорона пообіцяла розслідувати цю справу.

Реклама:

Грецька сторона пояснила, що вирішила переслідувати судно з нелегальними мігрантами на борту, оскільки не могли відкрити вогонь по ньому через велику кількість туристичних катерів поблизу.

Переслідуване судно пристало до берега, а його власник втік з місця події. Однак, згідно з повідомленнями, пізніше його заарештувала турецька поліція.

Між країнами, які обоє є членами НАТО, в останні роки неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземномор'ї та проблему Кіпру, частково окупованого турецькими силами.

Часом вони виливались у конкретні погрози Афінам з боку Анкари.

Попри прогрес у покращенні двосторонніх відносин, цього року грецький міністр оборони Нікос Дендіас назвав довгострокове ставлення Туреччини до Греції екзистенційною загрозою.