Греческий корабль вошел в воды Турции, преследуя судно перевозчика мигрантов

Патрульный корабль греческой Береговой охраны вошел в турецкие воды вблизи Бодрума утром в пятницу, 20 сентября, во время преследования скоростного катера – вероятно, причастного к незаконной перевозке мигрантов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Ekathimerini.

Как сообщается, инцидент произошел в 11:00 в пятницу, когда корабль береговой охраны Греции приблизился к берегу Бодрума примерно на 50 метров. Отдыхающие поблизости зафиксировали судно и сообщили турецким властям.

Турция выразила Греции возмущение из-за инцидента, а греческая Береговая охрана пообещала расследовать это дело.

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Греческая сторона объяснила, что решила преследовать судно с нелегальными мигрантами на борту, поскольку не могли открыть огонь по нему из-за большого количества туристических катеров поблизости.

Преследуемое судно пристало к берегу, а его владелец скрылся с места происшествия. Однако, согласно сообщениям, позже его арестовала турецкая полиция.

Между странами, которые обе являются членами НАТО, в последние годы неоднократно вспыхивала напряженность из-за территориальных споров в Средиземноморье и проблемы Кипра, частично оккупированного турецкими силами.

Иногда они выливались в конкретные угрозы Афинам со стороны Анкары.

Несмотря на прогресс в улучшении двусторонних отношений, в этом году греческий министр обороны Никос Дендиас назвал долгосрочное отношение Турции к Греции экзистенциальной угрозой.