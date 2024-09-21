Студентам-медикам в Албании ограничили выезд за границу после получения диплома

Парламент Албании принял новый закон о студентах-медиках государственных университетов, который обязывает их подписать контракт на работу в стране в течение не менее трех лет после выпуска или оплатить полную стоимость обучения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал BIRN.

Принятое законодательство предусматривает, что студенты медицинских университетов, которые закончили обучение, должны или полностью возместить его стоимость, или же согласиться на работу в государственных учреждениях.

В последнем случае Министерство здравоохранения Албании должно в течение трех месяцев найти студентам-медикам работу.

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Предложенный закон сначала обязывал студентов оставаться и работать в Албании в течение пяти лет после окончания обучения. Студенты-медики протестовали против этого и обратились в Конституционный суд.

В январе суд признал предложенный закон частично неконституционным, постановив, что студенты-медики должны оставаться и работать в Албании в течение трех лет, а не пяти.

В июне студенты обратились в Европейский суд по правам человека, но он еще не принял решение по делу.

Решение властей Албании связано с массовой эмиграцией студентов-медиков, которые годами выезжают на работу в Европу, в частности в Германию, сразу после получения диплома.

По данным Албанской медицинской федерации от 2022 года, за предыдущие десять лет страну покинули около 3000 врачей.

Последняя перепись населения показала, что население Албании с 2011 года сократилось на 14% и составляет 2,4 миллиона.