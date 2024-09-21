У двох регіонах Італії оголосили надзвичайний стан через повінь

Уряд Італії в суботу, 21 вересня, оголосив надзвичайний стан в Емілії-Романьї та Марке після руйнівних повеней, що сталися цього тижня в регіонах, і схвалив початкове виділення 20 мільйонів євро допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

За словами міністра цивільного захисту Італії Нелло Мусумечі, надзвичайний стан поширюється на провінції Реджо-Емілія, Модена, Болонья, Феррара, Равенна, Форлі-Чезена та Ріміні в регіоні Емілія-Романья, а також на регіон Марке.

"Разом із надзвичайним станом, який триватиме 12 місяців, уряд виділив 20 мільйонів євро для проведення першочергових невідкладних заходів, рятувальних робіт та надання допомоги населенню, а також для відновлення функціонування служб та інфраструктури", – додав він.

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Багато постраждалих районів є тими самими, що постраждали від повеней і зсувів у травні 2023 року, пов'язаних із безпрецедентними опадами, які забрали життя 17 людей і завдали збитків на мільярди євро.

Після негоди, яка сталась в Італії цього тижня, влада вже евакуювала понад 2500 людей. Також повідомлялось про двох зниклих безвісти.

Викликана штормом "Борис" повінь у Східній і Центральній Європі стала найсильнішою за останні два десятиліття. У її результаті загинули щонайменше 24 людини – п'ятеро в Чехії, семеро в Румунії, семеро в Польщі та п'ятеро в Австрії.