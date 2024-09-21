В двух регионах Италии объявили чрезвычайное положение из-за наводнения

Правительство Италии в субботу, 21 сентября, объявило чрезвычайное положение в Эмилии-Романьи и Марке после разрушительных наводнений, произошедших на этой неделе в регионах, и одобрило первоначальное выделение 20 миллионов евро помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

По словам министра гражданской защиты Италии Нелло Мусумечи, чрезвычайное положение распространяется на провинции Реджо-Эмилия, Модена, Болонья, Феррара, Равенна, Форли-Чезена и Римини в регионе Эмилия-Романья, а также на регион Марке.

"Вместе с чрезвычайным положением, которое продлится 12 месяцев, правительство выделило 20 миллионов евро для проведения первоочередных неотложных мероприятий, спасательных работ и оказания помощи населению, а также для восстановления функционирования служб и инфраструктуры", – добавил он.

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Многие пострадавшие районы являются теми же, что пострадали от наводнений и оползней в мае 2023 года, связанных с беспрецедентными осадками, которые унесли жизни 17 человек и нанесли ущерб на миллиарды евро.

После непогоды, которая произошла в Италии на этой неделе, власти уже эвакуировали более 2500 человек. Также сообщалось о двух пропавших без вести.

Вызванное штормом "Борис" наводнение в Восточной и Центральной Европе стало самым сильным за последние два десятилетия. В его результате погибли по меньшей мере 24 человека – пятеро в Чехии, семеро в Румынии, семеро в Польше и пятеро в Австрии.